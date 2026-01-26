フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。1月26日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏が、アメリカの移民税関捜査局を解説。パートナーの西村志野アナウンサーと共に話を伺った。

マライ「今日はですね、アメリカのICE（アイス）について紹介したいと思います。ICEって分かります？」

西村志野アナ「アイスクリームではないですよね？」

マライ「ではないですよね。そんなにハッピーな話じゃないですよね。またアメリカとトランプ発のトピックだったりします。今、ニュースにもすごくなっている、アメリカで理不尽な殺人を行う集団、ICEが話題なんですよね。ガンガン動画を撮られているのに、そこで止めずになぜか人を殺めてしまうっていう事件が、また週末に起きたわけなんですね。起きている場所は毎回ミネアポリスなんですよね。だから、まずICEって何なのか、あと、なんでミネアポリスでそれが起きてるのかが、多分皆さん気になっているだろうということで調べてみました」

武田「はい」

マライ「まずICEってそもそも何なのか。正式名称は米国移民税関捜査局です。移民法関連とか、それこそ名前にある税関とか貿易問題とか、麻薬密輸、人身売買、あと強制送還、そういうタスクを担う機関なんですね。で、ICEは連邦の機関なので、全ての州で捜査とか逮捕ができるのがポイントなんです。一応、憲法を守る必要があるんですけど、州の権限よりもちょっと上にあるっていう、そういうところなんですね。ICEは米国国土安全保障省、Department of Homeland Securityっていうところに所属しています。だから今日は、DHS、Department of Homeland SecurityとICEの話をしたいと思います。

DHSは現場部隊をいくつか持ってるんですよ。まずICEを持ってますね。あとCBP、国境警備とか空港の入国審査とかね。あとTSA、空港保安検査とか。あとFEMA、これはちょっと意外なんですけどハリケーンとか洪水の災害担当局なんですね。割と平和っぽい感じがしなくもないかなっていう気がするんですけどね。なんでそこで人が死ぬのかなって気になるわけなんですよ。DHSとICEは、共に2003年に業務開始しました。ブッシュ政権の時で、その前は移民帰化局とか税関サービスとか、そういうのはあったんですけど、新たに統合して生まれた機関なんです。きっかけは2001年の9月11日の同時多発テロだったわけなんですね。その時のアメリカの危機感がすごくて、移民とか危険人物とか外から入ってくるものに特化した部隊を作ったほうがいいんじゃないかということで、Homeland Securityができたわけなんですよね」

武田「逆に言うと、そんなに長い歴史があるわけではないんですね」

マライ「では、ないですね。20年ちょいってとこ。我々からすると、2003年ってなんか昨日のことだよねみたいな。（笑） 確かに新しいものではあるんですよね。で、ずっと存在していたわけなんですけど、トランプ政権になってからICEって結構変化したんですよね。特にトランプ大統領の2期目以降です。トランプ大統領は、移民の取り締まりや送還を強化すると、就任してからすぐ発言して開始しているんですね。それで、学校とか病院とか宗教施設への捜査も可能になったんです。今までそれはなかったみたいで反発している州もあるんですね。例えばカリフォルニア州は、今年の1月1日からICEのエージェントが学校とか病院に入る場合は捜索令状は持たないといけないという新たな条例を決めたんです。では、ICEはどういう風に強化されてるのかというと、まずは予算と人員です。去年、成立したOne Big Beautiful Bill Act…名前もまたすごいです。何がビューティフルなんだろって感じなんですけど、One Big Beautiful Bill Actの中では、ICEの予算を、去年の約10億ドル規模から2029年までに100億ドルに増加させる枠組みを決めたんですね。だから、めちゃくちゃ予算があるわけなんですね。30億ドルは採用とか訓練に、45億ドルは施設拡充に充てるとか、そういうことを言ってるんですけど、すでに、そこらへんは動き出していて、今年に入ってから人員120%増を発表しています。数で言うと1万2千人の新規採用を行った感じなんですね」

武田「お金もいっぱい出すぞ。人もいっぱい増えたぞ。どんどんやってくぞ、っていうことを高らかに宣言してるわけですよね」

マライ「それで、採用方法が斬新で興味深かったんですよね、従来の職員募集だけじゃなくてSNSでもガンガンやったんですね。TikTok、X、YouTube、Spotify、Snapchat、あとHulu。動画配信サイトで動画の前に広告が流れるじゃないですか。そこで募集したわけなんですね。実は、今年の1月1日、DHSが勝手に日本人アーティストの画像を広告に使っちゃって問題になったんです…」