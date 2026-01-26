愛犬や愛猫に「老化のサイン」を感じたことはありませんか？いつか来る別れから目を逸らしたい気持ちや、「一時的な不調かも」と様子を見てしまうこともあるかもしれません。【写真】ダイソーのペット用品、致命的な表記ミス「正：Killifish（メダカ）／誤：killfish（！？）」ペット保険事業を行うアイペット損害保険株式会社が2025年8月に実施した調査によると、7歳以上のシニアペットと暮らす飼い主1000人の4割が老化のサイン