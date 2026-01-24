【ラ・リーガ第21節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 3-0(前半0-0)オビエド<得点者>[バ]ダニ・オルモ(52分)、ラフィーニャ(57分)、ラミネ・ヤマル(73分)<警告>[バ]ジェラール・マルティン(9分)[オ]アーロン・エスカンデル(33分)、ダビド・コスタス(43分)観衆:44,763人