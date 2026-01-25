フジテレビ系「かのサンド」が２５日に放送され、お笑いコンビ・サンドウィッチマンと狩野英孝が昨年末に開かれた「宮城県人会」で大暴れした大物歌手を暴露した。伊達みきおが幹事を務め、宮城出身の芸能人やアスリートが参加して昨年１２月に開催された宮城県人会の話題に。伊達が「ちょっと高橋ジョージさんがうるさかったので」と切り出した。すかさず狩野が「席順、くじ引きで決めたじゃないですか。僕の隣が鈴木京香さん