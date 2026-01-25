Î©²ÖÈï¹ð¤Ë33Ëü±ß¤ÎÇå½þÌ¿Îá¤¤¤Ä¤â¤Î¡È¤ªÁû¤¬¤»ÃË¡É¤¬¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢1·î23Æü¤Ë½°µÄ±¡¤òÅÅ·â²ò»¶¡£±ÊÅÄÄ®¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤ë¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ØNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡Ù¡ÊNHKÅÞ¡Ë¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Ï¤³¤Î·öÓä¤ò¹´ÃÖ½ê¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÁªµó¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡£¹ñÌ±¤Ë¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤«¡¢¤½¤ì°Ê³°¤«¡×¤òÇ÷¤ëÂçµÁ¤Ê¤­²ò»¶¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤ËÎ©²ÖÈï¹ð