実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #39』が1月23日に配信された。番組では「会社のキャッチコピー」について議論した。【映像】授業中に「Yes! 高須クリニック」？介護事業を展開する株式会社キャラマード 代表取締役 細江千鶴子氏は自社のキャッチコピー「満足、満腹、満載」が浸透したことで入居者・職員共に喜ばれているとして、「周りは『人が足りな