世界最高峰のビッグクラブに、シーズンなかばで移籍するのは決して当たり前のことではない。『Sports Illustrated』は１月22日、昨シーズンのプレミア王者であるリバプールの１月高額補強歴代トップ10をリストアップした。現在モナコに所属する南野拓実が９位にランクインしている。南野はレッドブル・ザルツブルクに在籍していた2019-20シーズン、チャンピオンズリーグのグループステージでリバプールと敵地で対戦した際、１