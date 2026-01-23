「能力とポテンシャルをほとんど発揮できなかった」プレミア王者で“９位” 55戦14発の日本代表MFを現地メディアが回想「それでも効率的なゴールスコアラーだった」
世界最高峰のビッグクラブに、シーズンなかばで移籍するのは決して当たり前のことではない。
『Sports Illustrated』は１月22日、昨シーズンのプレミア王者であるリバプールの１月高額補強歴代トップ10をリストアップした。現在モナコに所属する南野拓実が９位にランクインしている。
南野はレッドブル・ザルツブルクに在籍していた2019-20シーズン、チャンピオンズリーグのグループステージでリバプールと敵地で対戦した際、１得点１アシストと大活躍。このインパクトから、シーズン途中の冬のマーケットでリバプールに引き抜かれた。
ワールドクラスの攻撃陣を誇るリバプールだけに、出場機会に恵まれなかった南野だが、在籍ラストシーズンには２つの国内カップ戦でチーム得点王に輝くなど奮闘している。
Sports Illustratedは「ミナミノはリバプールに直接その才能の片りんを見せた。日本代表はレッドブル・ザルツブルクが３−４で敗れた2019年10月のアンフィールドでの対戦でゴールとアシストを記録。そのわずか２か月後にリバプールの選手になった」と振り返った。
「だが、攻撃的MFがマージーサイドで本当にフィットすることはなかった。ユルゲン・クロップ監督のシステムにおいて明確な役割がなく、サイドや偽９番として起用されたこともしばしばで、その能力とポテンシャルを発揮することはほとんどなかった」
「ミナミノはリバプールで出場わずか55試合だったが、それでも効率的なゴールスコアラーだったことは変わりない。リバプールがプレミアリーグとカラバオカップで優勝するなかで、14得点をあげている。特に2021-22シーズンのリーグカップでは重要なゴールを決め、４得点でチームの戴冠に貢献した」
なお、リバプールの１月高額補強歴代トップ10は以下のとおりだ。
１位：フィルジル・ファン・ダイク（7500万ポンド）
２位：ルイス・ディアス（3700万ポンド）
３位：コディ・ガクポ（3500万ポンド）
４位：アンディ・キャロル（3500万ポンド）
５位：ルイス・スアレス（2270万ポンド）
６位：ダニエル・スタリッジ（1200万ポンド）
７位：エミール・ヘスキー（1100万ポンド）
８位：フィリッペ・コウチーニョ（850万ポンド）
９位：南野拓実（725万ポンド）
10位：マルティン・シュクルテル（650万ポンド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ファン感動！リバプールが投稿した南野へのメッセージ動画
