大大大サバイバルじゃ！広島の新井貴浩監督（４８）が２０日、日南キャンプ第３クール初日の２月１０日に行われる紅白戦に「みんな出る」と明言した。「みんな」の中には昨年までキャンプでの調整が一任されていた森下、床田、菊池、秋山らの実績組も含まれる。横一線からのスタートで選手の競争心を刺激する。ベテランもルーキーも関係ない。とにかく結果を出した者が生き残る。シンプルかつシビアな競争は日南で繰り広げられ