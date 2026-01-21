アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の来場御礼入場者特典第14弾として、「ティザービジュアル クリアスタンド」が1月24日より配布されることが決まった。【写真】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、入場者特典第13弾「卓上スタンディ」「ティザービジュアルクリアスタンド」は、ティザービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現