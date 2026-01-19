サンワサプライ株式会社は、ギガビット対応かつPoE+給電が可能なスイッチングハブ「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」「LAN-GIGAPOE85（8ポート）」を発売した。LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を同時に行えるため、電源確保が難しい場所へのネットワーク機器設置に最適だ。強力マグネット付きの金属筐体で従来品よりも小型のため、設置性・放熱性・静音性にも優れている。■IEEE802.3af/at準拠従来のPoE規格より高出力が可能な、P