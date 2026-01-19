¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¡ÖAll Kings¡×¥«¡¼¥É¤ò½é¸ø³«¡È²«¶â»ÅÍÍ¡É¤ÎMVP¥³¥ó¥Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÂç¼ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¡ÖTopps¡Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö2026 Topps Baseball Series 1¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÂÇ¼Ô¥«¡¼¥É¡ÖAll Kings¡×¤ò½é¸ø³«¡£Áª¤Ð¤ì¤·¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡È¤ªÊõ¡É¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£¥È¥Ã¥×¥¹¼Ò¤¬18Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢