大相撲初場所中日大相撲初場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。中日の18日、NHKの中継には元幕内・天鎧鵬の南貴由輝さんが登場。ファンの間に歓喜が広がった。昨年10月に日本相撲協会を退職した南さんは、この日の中継で「相撲文化が根付く街両国探訪」という企画のコーナーに登場。レポーターを務めた。両国の各所と中継を結び、ちゃんこ屋でちゃんこ鍋を堪能するなど視聴者に両国情報を届けた。