2026年度内の量産化を目指すコンパクトなクルマづくりを得意とするスズキは、同社初となる電気自動車の新型SUV「eビターラ」を2026年1月に発売予定としており、その高い完成度で注目を集めています。そんなスズキが「ジャパンモビリティショー2025」にて、待望の軽電気自動車となる参考出品車「Vision e-Sky（ビジョン e-スカイ）」を公開しました。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新型軽ワゴン」です！ 画像で見る（