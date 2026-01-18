2026年度内の量産化を目指す

コンパクトなクルマづくりを得意とするスズキは、同社初となる電気自動車の新型SUV「eビターラ」を2026年1月に発売予定としており、その高い完成度で注目を集めています。

そんなスズキが「ジャパンモビリティショー2025」にて、待望の軽電気自動車となる参考出品車「Vision e-Sky（ビジョン e-スカイ）」を公開しました。

ビジョン e-スカイは、毎日の通勤や買い物、そして休日の外出といった、軽自動車を「生活の足」として利用するユーザーの日常に溶け込むことを目指したコンセプトで開発された4人乗りの軽ワゴンです。

デザインテーマには「ユニーク・スマート・ポジティブ」を掲げています。現在の電気自動車に多く見られる先進性を強調した冷たい印象とは一線を画し、軽自動車というジャンルにふさわしい親しみやすさを追求した、前向きで明るい気持ちになれるスズキらしいデザインが採用されています。

その外観は、角ばった箱型のボディにグリルレスの滑らかなフロントマスクが特徴的です。ボディカラーは車名にもある「スカイ」を連想させる鮮やかなブルーで、ルーフには雲をイメージしたホワイトが組み合わされています。また、バンパー下部には使用済みのバンパーをリサイクルした素材が使われており、環境への配慮も特徴の一つです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1625mmとなっており、現行の「アルト」よりは背が高く、「ワゴンR」よりは低い設定です。スズキの担当者によればビジョン e-スカイは、これらのモデルの次期モデルという位置づけではないとのことです。

パワートレインの詳細は未公開ですが、満充電時の航続距離は270km以上を目標としているとのことです。軽自動車の使われ方を考慮すると十分すぎる性能にも思えますが、これについて担当者は「日常使いはもちろんのこと、休日に遠方まで足を延ばしても不安のない距離とした」と話しており、給電機能も搭載しているためバッテリー容量に余裕を持たせた設計となっているようです。

ビジョン e-スカイは、外観こそコンセプトカーらしいデザインですが、ドアの内側などには市販モデルと同様のしっかりとしたウェザーストリップが備わっています。2026年度内の量産化を目指しているとのことで、もしかすると想定よりも早く市場に登場する可能性も考えられます。軽自動車市場におけるスズキの新たな挑戦として、今後の動向から目が離せません。