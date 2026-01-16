ラップネタで知られるお笑いコンビ『ジョイマン』の高木晋哉が、1月14日にXを更新。マネージャーが誤って送信してきたLINEの内容を明かして、話題になっている。「高木さんは、マネージャーが後輩に送るつもりで高木さんに誤送信した《前そこで営業やったことあるよ！大体そこの会場だとキャパは200人 ロキソニン》とのLINE画面を投稿したのです。間違いに気づいた高木さんは《ん？？間違えてる？》と返信。すると、マネージ