¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB2¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬15Æü¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â1Ç¯À¸¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇòÃ«¤Ï¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤­¡¢À¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¡£¹â