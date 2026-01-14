2025Ç¯11·î¤Ë¥Ñ¡¼¥­¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤­¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¤¬13Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼ã¤­Æü¤Î¡ÈÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¡É»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢ÈþÀî¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß²á¤®¤¿¤ï¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤·¤Æ¿·À®¿Í¤Î³§ÍÍ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¿