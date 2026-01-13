2月20日に公開される香川照之主演映画『災 劇場版』の本予告が公開された。 参考：香川照之が不穏な雰囲気を漂わせる『災 劇場版』ポスター＆ティザー予告公開 第73回サン・セバスティアン国際映画祭のコンペティション部門に正式招待された本作は、WOWOWで放送された連続ドラマW『災』を劇場用映画としてリビルドしたサイコサスペンス。葛藤を抱えながら現代を生きる罪なき6人の登場人物のもとに“男”が現れ