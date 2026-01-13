2月20日に公開される香川照之主演映画『災 劇場版』の本予告が公開された。

参考：香川照之が不穏な雰囲気を漂わせる 『災 劇場版』ポスター＆ティザー予告公開

第73回サン・セバスティアン国際映画祭のコンペティション部門に正式招待された本作は、WOWOWで放送された連続ドラマW『災』を劇場用映画としてリビルドしたサイコサスペンス。葛藤を抱えながら現代を生きる罪なき6人の登場人物のもとに“男”が現れ、ある“災い”が無慈悲に降りかかるさまを描く。“男”は何者なのか。“災い”とは何なのか。いつ、誰に“災い”が降りかかるのか……。監督・脚本・編集は、監督集団5月の関友太郎と『8番出口』で共同脚本を務めた平瀬謙太朗がを務め、各話完結する全6話の物語を、時系列や展開を大胆に再構築することで、世界観やテーマ性を引き継ぎながらもまったく新しい新作映画として生まれ変わらせた。

両監督の前作『宮松と山下』でも主演を務めた香川が、災いをもたらす名もなき男を演じ、再タッグを組んだ。さらに男を追う刑事の堂本を演じた中村アンをはじめ、竹原ピストル、宮近海斗、中島セナ、松田龍平、じろう（シソンヌ）、内田慈、藤原季節、坂井真紀、安達祐実、井之脇海らが共演に名を連ねた。

公開された本予告は、「私たちの日常は、なんの前触れもなく悲劇に襲われることがある。人々はそれを『災い』と呼んだ」という意味深なテロップとともに「男」の後ろ姿からスタート。さらに女子高生（中島セナ）や、運送業者（松田龍平）、ショッピングモールの清掃員（内田慈）、市民プールに通う主婦（坂井真紀）、理容師（藤原季節）、旅館の支配人（シソンヌじろう）など、あらゆる場所でささやかな日常を送る人々が映し出される。一方刑事たちの表情や言葉は複雑で、若手刑事（宮近海斗）は絶句した表情を浮かべ、「人は理由もなく死なない」と言い切る堂本（中村アン）に対し、「だから自殺だって言ってんだろ」と飽きれる飯田（竹原ピストル）。間に映るのは、車の下敷きになった足や橋から身を投げ出した人、エスカレーターで倒れている足元。堂本たちが捜査している事件は、事故か自殺か、はたまた別の何かなのだろうか。そして、ついに男（香川照之）の姿があらわに。男は生徒に「優しい？」と聞き返したかと思えば、歯が黒い漁師の姿、プールで泳ぐ姿、白髪混じった長髪の姿、黒髪の清掃員の姿、思い切り歯を出して笑顔で煙草を吸う姿などさまざまな姿を見せ、“男”の底知れなさを感じさせている。（文＝リアルサウンド編集部）