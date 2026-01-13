イラン政府への抗議デモが拡大する中、イランの外相は、「戦争に備えている」と主張するいっぽうでアメリカと交渉する可能性にも言及しました。【映像】街に溢れる追悼集会の参加者アラグチ外相「我々は戦争を望んではいないが、完全に準備は整っている」アラグチ外相は12日、このように述べデモの鎮圧に対し、軍事介入の可能性を公言するアメリカをけん制しました。ただ「交渉に応じる用意がある」との考えも示し対話の可能性