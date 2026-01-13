イランで昨年１２月２８日に経済難への抗議をきっかけに始まった抗議デモは、現在、反政府デモとなって全土に広がり、イラン革命防衛隊との衝突で死者が増えている。イラン外相は「テロ戦争」とまで言っている。今後、米国の介入はあるのか？イランの人権活動家が設立した通信社ＨＲＡＮＡ（ヒューマン・ライツ・アクティビスツ・ニュース・エージェンシー）は１１日、デモ１５日目にして、死者数５５４人、１万０６８１人以上