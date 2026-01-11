北海道日高町のバーで女性の遺体が見つかった事件で、道警は１１日、女性の死因は首を圧迫されたことによる窒息死だったと発表した。女性の首にはロープのようなもので絞められた痕があり、道警は死後約１０日が経過しているとみている。ほかに目立った外傷はなかった。道警は１０日、経営するバーに女性の遺体を遺棄したとして、同町、飲食店経営の男（４９）を死体遺棄容疑で逮捕。１１日朝、札幌地検に送検した。道警は、遺