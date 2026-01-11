トレーニングコーチの塩多雅矢さんが解説…適切な投球フォームの作り方少年野球の現場で、「手投げ」や「身体が開く」といった課題は尽きない。子どもたちに正しい投球フォームを身に付けさせたくても、具体的にどうアドバイスすべきか悩む保護者や指導者も多いだろう。首都圏を中心に年間20校以上で指導し、投球動作の改善に定評のあるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは複雑な投球動作を分割し、基礎から積み上げるドリルを紹