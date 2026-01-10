こんなことが起きるのか。ポーカー芸能人最強を決める大会で、3人の人気芸人が絡み合うカオスな展開にスタジオも絶叫の嵐となった。【映像】全員オールイン＆役成立…人気芸人同士でカオスな“絡み合い”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。