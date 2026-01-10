こんなことが起きるのか。ポーカー芸能人最強を決める大会で、3人の人気芸人が絡み合うカオスな展開にスタジオも絶叫の嵐となった。

【映像】全員オールイン＆役成立…人気芸人同士でカオスな“絡み合い”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。

予選テーブルBの終盤、岡野陽一がハートとクラブの「33」というハンドでまずオールインを宣言した。さらに濱家隆一（かまいたち）がスペードとダイヤの「44」という手で参戦した。加えて、Denがハートとダイヤの「99」を手にしていることが明かされると、別室の観戦者からは「面白い！」「9ポケのジョーカー！」と大きな声が上がった。Denもオールインを宣言し、三つ巴の戦いに。

それぞれがメンコのようにカードを表にして叩き付け、勝負開始。3人はライバルの手を確認するやいなや立ち上がり大騒ぎ。Denは「来たぜ！」と自信たっぷり。最初の3枚はハートの「7」と「A」、スペードの「J」。「このまま行け！」と力を込めるDenと、手を合わせて祈る濱家。ターンはクラブの「5」。競馬場の最終コーナーさながら「行け！」「頼む！」と叫ぶDen。

勝負を決するリバーはクラブの「7」。Denはテーブルをバンバンと叩き「やったー！」と決めポーズ。視聴者からは「ここハイライトすぎる」「いやー面白かった」「DENさん！よかった！！」と称賛の声が上がった。一方、岡野はこれで退場となり「なにあの飛び方…」と呆然自失でスタジオを後にした。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）