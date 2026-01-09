バンダイは、2025年9月からスタートし、現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』より「変身ベルト DXロードインヴォーカー」(8,030円)、「DXブレイカムブレイカー」(4,950円)、また両商品がセットになった「変身ベルト DXロードインヴォーカー&ブレイカムブレイカーセット」(12,980円)を1月31日に発売する。1月31日発売「変身ベルト DXロードインヴォーカー」(8,030円)、「DXブレイカムブレイカー」(4,950円)○「変身ベルト DXロー