高市早苗首相が湾有事の際の軍事介入を示唆する発言をしたことを受け、中国が半導体や電気自動車（EV）などに不可欠なレアアース（希土類）の全般的な対日輸出を停止させるなど、「全方位的な報復」を開始した。日本産酒類などの中国での通関遅延も発生している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は8日（現地時間）、中国政府の決定に詳しい匿名の関係者の話を引用し、日本に対するレアアース輸出許可申請の審査が中断