お笑いコンビ、ハリセンボン箕輪はるか（47）が8日、木曜アシスタントを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜午後1時）に出演。元日生まれの“あるある”を語った。箕輪は1月1日が誕生日。誕生日が正月休暇にあたることについて、土屋伸之から「1月1日あるあるかもしれないけど、年明けてから“後出しおめでとう”が多いでしょう？」と当日に祝われることが少ないのではと質問を受けた。箕輪は「年明けて、初