お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、7日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。“お気に入り”のバラエティー企画について語った。新年初放送となった番組冒頭「あけおめことよろ〜」とあいさつした岡村。相方・矢部浩之は「実際はまだ12月3日やから」と引き気味だったが、岡村は「でもテレビってそういうもんやから」とノリノリ。この日は「新春やべっち寿司SP」として、同