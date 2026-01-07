明日8日(木)は日本海側では短時間で積雪が急増する所もあるでしょう。更に10日(土)からの3連休は今季最強レベルの寒気が襲来して、日本海側では大雪や視界が全くきかなくなるような猛吹雪の恐れがあります。交通機関の乱れなどに警戒が必要です。今日7日(水)夜から8日(木)日本海側は広い範囲で雪短時間に積雪が急増する所も今日7日(水)夜から明日8日(木)にかけては、前線を伴った低気圧が発達しながら日本付近を通過します。明