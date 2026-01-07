■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権準決勝（7日、兵庫）【組み合わせ一覧】全日本高校女子サッカー組み合わせ決定！12月29日開幕未来のなでしこたちが高校女子ナンバーワンを目指す『高校女子サッカー』の準決勝の2試合が行われ、決勝カードが決定した。4大会ぶりの優勝を目指す神村学園（鹿児島）が3ー0で茨城の鹿島学園を退け、2大会連続の決勝に進出。相手は初の決勝に駒を進めた大分の柳ヶ浦となった。決勝は11日に神