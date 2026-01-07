偽造された昭和天皇在位60年記念の1万円銀貨＝7日午後、警視庁小岩署偽造された昭和天皇在位60年記念の1万円銀貨を信用金庫で両替したとして、警視庁と茨城、埼玉両県警の合同捜査本部は7日、偽造通貨行使の疑いで、中国籍の会社役員シュエ・ジーウェイ容疑者（36）＝東京都足立区＝ら男4人を逮捕した。合同捜査本部によると、容疑者らは7都県の信用金庫や農協に偽造銀貨約630枚を持ち込み、両替を繰り返したとみられる。4人の