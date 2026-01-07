ベネズエラへの武力攻撃だけでなくコロンビア、グリーンランドに対してもアメリカは強硬な発言をして挑発を繰り返している。2026年1月6日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）で、そんなトランプ大統領の今後の行動について専門家からとんでもない予測が飛び出した。米中の急接近を日本が止めることが出来るか高市政権の今年の課題として「外交」の分野に話題が及んだ時だ。ゲストで出演していた朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役