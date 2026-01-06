BTS・JUNG KOOK（ジョングク）のソウル市内の自宅が、また狙われた。住居地を数回訪ねてストーキング行為をしたなどとして、外国人の女が韓国警察に立件された。スポーツ朝鮮は6日「警察によると、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は、ストーキング処罰法違反の疑いでブラジル国籍の30代女を立件した。女は4日午後2時50分ごろ、JUNG KOOKの住居付近で乱暴を働いた疑いが持たれている」などと報じた。記事によると「当時、保安要員が『