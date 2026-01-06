６日午前０時０５分頃、愛知県豊川市内のアパートから「助けて」と女性の声で１１０番があった。県警豊川署員が駆けつけたところ、３０歳代くらいの女性が首から血を流して倒れていた。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。室内にはけがをした３０歳代くらいの男性もいたが、病院で死亡した。県警は、男性が女性の死亡に関わったとみて捜査している。発表などによると、女性には首に切り傷、腹部に刺し傷があった。現場には