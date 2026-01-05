日本保守党」の百田尚樹代表が5日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の資産額について言及した。25年7月の参院選で当選した125人の資産報告書が5日、国会議員資産公開法に基づき公開された。百田氏は自身の資産について「約2億3千万円」と公表したが「『腐るほど金ある』と豪語しながら意外にないのがバレた」と“自虐”のポスト。また「しかし私のことはともかく『資産0』の議員が20人て何やねん！清貧の議員？んな