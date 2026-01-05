日本保守党の百田尚樹代表が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同党の島田洋一衆院議員の“予言”的中に「さすがである！」と称賛した。 【写真】大予言！島田洋一衆院議員1カ月前のX投稿 百田氏は、島田氏が2025年12月2日、Xに投稿した「アメリカへの麻薬密輸などを進めてきたベネズエラの独裁者マドゥーロを打倒する軍事作戦を、まもなくトランプ政権が実行する構え。ベネズエラは大産油国。マドゥー