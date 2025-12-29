[1.3 プレミアリーグ第20節](バイタリティ スタジアム)※26:30開始<出場メンバー>[ボーンマス]先発GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチDF 3 アドリエン・トリュフォーDF 5 マルコス・セネシDF 20 アレックス・ヒメネスDF 23 ジェームス・ヒルMF 7 デイビッド・ブルックスMF 8 アレックス・スコットMF 16 マーカス・タバーニアーMF 19 ユスティン・クライファートMF 24 アントワーヌ・セメニョFW 9 エバニウソン控えGK 17 フレイザ