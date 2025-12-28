お正月料理が一段落するころにいただく、七草がゆ。ごちそう続きで疲れた体をやさしくいたわり、気持ちまでリセットしてくれる、日本ならではの行事食です。若草のすがすがしい香りと後味は、格別。今回は、お鍋・炊飯器・炊いたご飯で作れる七草がゆのレシピをご紹介します。春の七草とは？春の七草とは、すずな（かぶ）、すずしろ（大根）、なずな、せり、はこべら、ごぎょう、ほとけのざのこと。早春に芽吹くことから、力強い生