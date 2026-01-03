【カイロ＝西田道成】シリアで１日、デノミネーション（通貨単位切り下げ）が実施され、新紙幣の流通が始まった。暴落した通貨シリア・ポンドの単位が１００分の１に切り下げられた。９０日間の移行期間を設けており、長期独裁体制を敷いたバッシャール・アサド前大統領らが描かれた旧紙幣から、シリアを象徴する農作物や動物などをデザインした新紙幣に徐々に換えていく方針だ。新紙幣は１０〜５００ポンドの６種類。政治色を