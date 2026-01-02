中国のSNS・小紅書（RED）に1日、「日本で見知らぬ人の善意に感動させられた！」との投稿があった。投稿者によると、12月31日に日本のチェーンスーパーの前を通りかかったところ、普段以上の混雑だった。理由は元日が休みになるため、生鮮食品を中心に期限が近い商品を大幅に値引きして販売していたことだった。投稿者が店内に入って好物の干しいもを見つけ、手に取って見ていると、隣にいた日本人のおばさんが「もう少し待てば値