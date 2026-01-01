アイドルグループ・SixTONESの京本大我（31歳）が1月1日、自身のX（Twitter）を更新。“長年の憧れの人”だった女優・長澤まさみ（38歳）の結婚についてコメントしている。京本は今年6月に放送されたバラエティ番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）で、子どもの頃から憧れていたという長澤と初対面。“尊敬”というよりも“大好き”だったと話し、本人とのご対面では大興奮していた。そんな長澤が1月1日に、映画監督の福永壮志