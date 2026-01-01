◇陸上全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）（１日、群馬県庁発着＝７区間計１００キロ）定刻の午前９時１５分に号砲が鳴った。１区（１２・３キロ）は先頭の終盤まで大集団でレースを展開。９・９キロから吉居大和（トヨタ自動車）が首位に立って引っ張るなど揺さぶったが、他選手も譲らない。ラスト約１キロで富田竣平（ロジスティード）がグンとスパートをかけ、平林清澄に首位でつないだ。１秒差の２位に清野太成