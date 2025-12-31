《2025年12月31日を持ちまして約10年間所属させていただきました、エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し、独立致しました。今後エイベックス・マネジメント・エージェンシ―とはエージェント契約を結ばせていただきます》【写真】豪華すぎる『とと姉ちゃん』の打ち上げに参加したフルメンバー川栄李奈が独立俳優の川栄李奈が1月1日、自身のSNSで所属事務所からの独立を発表した。「少し前から話は出ていたようで