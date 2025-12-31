¸µ¡È¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¡É¤Î¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¹»Â§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¸µ¡È¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¡É12·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Î¡ÖÊüÁ÷100²óµ­Ç°¡ª¥Ð¥º¤Ã¤¿¿ÍÂç½¸¹çSP¡×¤Ë¡¢²áµî¤Î¡Ö¥Ð¥º¥ê¥­¥Ã¥º´ë²è¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï°ÊÁ°¤Î½Ð±é»þ¤Ë¤Ï¶â