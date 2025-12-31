¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ÏÃÍ¾å¤²¤·¤Ê¤¤¡×¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎËÜ²»Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢µ¢¾Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¹¤ä¿ÆÂ²¤Ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Êª²Á¹â¤À¡£2024Ç¯11·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ3.0¡ó¾å¾º¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¾å¾ºÎ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÊÆ¤Î¹âÆ­¤Ï²È·×¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö±ß¤Î²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ï