¡Ô2025Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ12·î29Æü¡¢²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤òÍ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢Âç¸æ½ê²Î¼ê¤Î¡È¹ÈÇòÎ¥¤ì¡É¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë2Æü¤á¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¶¿¤Ï¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¤Ç70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÈÇò¤Î¿ÊÂà¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«