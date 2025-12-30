おせち料理の「なます」といえば紅白のイメージが強め。しかし、料理家の飛田和緒さんのなますは「真っ白な見た目」がポイントです！主な食材は大根・カブ・レンコンの3つ。手間をかけすぎずに楽しめる、「飛田家の白いなます」のつくり方を教えてもらいました。素材を少し替えるだけで新しい味わいに白い素材を3種合わせた、美しいなますは、箸休めにぴったり。多めにつくって蒸し鶏などに添えても。【写真】大根、カブ、レンコ