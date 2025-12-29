総合格闘家の秋元強真は29日、都内で行われた大晦日大会「RIZIN 師走の超強者祭り」の試合前インタビューに登壇。大会まで2週間を切ったタイミングで急きょ参戦を決めた秋元が11月3日に行われた「RIZIN LANDMARK 12」の萩原京平戦からの連戦を決めた経緯について明かした。 ■19歳が脅威の“回復力”で参戦へ 秋元は11月に萩原と対戦。両者流血の死闘の末、2ラウンドTKO勝ちを飾った。試合後のインタビューでは「大